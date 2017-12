Pepa Bueno ha lanzado este martes en Cadena Ser una reflexión sobre la necesidad de que en España se suban los salarios, tal y como han pedido diversos organismos internacionales al Gobierno de Mariano Rajoy. La reflexión de la periodista se ha convertido en viral en Facebook, donde ha sido compartida cientos de veces.

"Hoy", comienza Bueno, "con permiso de la crisis catalana, vamos a hablar de algo que cada uno de ustedes puede comprobar en casa. Vamos a hablar de salarios. Porque esta tarde, Gobierno, sindicatos y patronal empiezan a analizar la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Es verdad que el salario mínimo no obliga a nadie pero también lo es que sirve de referencia para negociar los convenios que todavía hay".

La periodista recuerda lo que pasó durante la crisis y culmina con una triste constatación: "En 2018 se cumplen diez años, una década, del comienzo de la crisis financiera, luego crisis económica y después crisis política. No hace falta que les recuerde a ustedes lo que han comprobado en su bolsillo, que los salarios primero se estancaron, luego se desplomaron y ahí en ese nivel han seguido durante años. Y cuando ha llegado la recuperación, se ha notado en todo menos en los sueldos".

Pepa Bueno señala además que lo más grave es que el bajo nivel salarial es especialmente intenso en los jóvenes: "Los contratos con los que pretendemos que los jóvenes se independicen, alquilen un piso, vivan autónomamente, formen una familia o no, o simplemente tengan un proyecto de vida personal. Pero como los milagros no existen, el resultado son un par de generaciones, altamente formadas, y condenadas a mirar el progreso económico en el álbum familiar de sus padres o en los libros de historia, porque a ellos no les toca".

La periodista de Cadena Ser concluye con la petición de que suban los salarios, y una contundente justificación: "Si no lo hacen por justicia social, que lo hagan por egoísmo, porque no hay economía que tire cuando el dinero no llega a final de mes y porque no hay sistema de pensiones que se sostenga sin cotizaciones. Y porque no hay país que tenga futuro expulsando a sus jóvenes del progreso personal, profesional y social. Ya es hora".