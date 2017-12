Matt Damon reivindica que en Hollywood no se presta atención a los hombres que no acosan

En los últimos meses, la actualidad hollywoodiense se ha visto empañada por los numerosos casos de abusos sexuales. Aunque estos escándalos han servido para que muchas actrices alcen la voz en contra de la situación en la industria cinematográfica, parece que algunos actores no se han visto representados. Matt Damon declaró este lunes 18 de diciembre en la revista estadounidense Business Insider que no se le presta la suficiente atención a los hombres que no acosan.

"Se está viviendo un momento crucial y pienso que es fantástico, pero de lo que no se está hablando es de que hay cantidad de hombres —la mayoría con los que he trabajado— que no hacen este tipo de cosas y cuyas vidas no se van a ver afectadas por su comportamiento", confesó el actor de películas como Origen o El caso Bourne. "No me importa si tengo que señalar un caso de acoso sexual, puedo hacerlo. Lo he hecho antes, porque yo no me comporto así y la mayoría de la gente lo sabe", añadió.

Ante la pregunta de si trabajaría con un director, productor o actor acusado de abuso sexual, Damon señaló que tendría que verlo "caso por caso". "Siempre lo pienso, para arriesgarte a decir 'no me gustaría trabajar con alguien' hay que pensar que la vida es muy corta para eso. Pero ante la pregunta de si trabajaría con alguien que ha sido acusado de abusos sexuales, tendría que estudiarlo caso por caso y preguntarme: '¿qué historia hay ahí detrás?".

Esta no es la primera vez que Damon se pronuncia con respecto a los escándalos sexuales que se suceden en Hollywood. El pasado 14 de diciembre, el actor declaró en el programa de la ABC Popcorn with Peter Travers que había "un espectro muy amplio" dentro de los casos de acoso sexual.

No es lo mismo tocarle el culo a alguien que violar o abusar de menores" Matt Damon

"Hay muchas diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo tocarle el culo a alguien que violar o abusar de menores", puntualizó Damon. "Hay que plantar cara y erradicar ambos comportamientos, sin lugar a dudas, pero no pueden ser comparados", añadió.

Estas declaraciones provocaron una oleada de críticas en las redes sociales. Su compañera de reparto en El indomable Will Hunting, Minnie Driver, acusó al actor en una entrevista para The Guardian de no ser capaz de identificar el acoso sexual en el día a día.

Dios, Dios, ¿en serio?

I don't just speak for myself in this article, I speak for too many friends and co-workers as well. - Minnie Driver: men like Matt Damon 'simply cannot understand what abuse is like' https://t.co/Z9M120C6XZ — Minnie Driver (@driverminnie) 17 de diciembre de 2017

No hablo solo por mí en este artículo, sino también por mis amigas y compañeras. Minnie Driver: Los hombres como Matt Damon no pueden entender qué es el abuso sexual.

Damon ya había suscitado la polémica en el mes de octubre, una vez que se destaparon los casos de abusos. El actor, acusado de encubrir a Harvey Weinstein, acudió al programa Good Morning America el pasado 23 de octubre y allí contó que sabía que Weinstein había acosado a Gwyneth Paltrow durante el rodaje de Emma (1996), pero que pensaba que ambos habían llegado a un acuerdo, por lo que seguían trabajando juntos.

Además, el actor también confesó que no sabía nada con respecto a los repetidos abusos a actrices del productor: "Cuando la gente dice 'todos lo sabían'... Yo sabía que era un imbécil. Él estaba orgulloso de eso. Y sabía que era un mujeriego. No me gustaría casarme con él, pero ese no era asunto mío".