Puigdemont contesta a Junqueras que él tampoco se esconde y que su estancia en Bruselas no es una huida

El número uno de JxCat, Carles Puigdemont, ha respondido hoy al líder de ERC, Oriol Junqueras, que decidió irse a Bruselas para "garantizar la continuidad de la Presidencia de la Generalitat" y ha remarcado que "no se ha movido de donde estaba", pues considera que sigue siendo el president.

En una entrevista con Catalunya Ràdio, el expresidente catalán ha replicado así al que fue su vicepresidente, Oriol Junqueras, después de que el republicano dijera ayer que está en prisión porque "da la cara", no se "esconde" y es "consecuente" con sus actos, en una referencia velada a Puigdemont.

Pero el cartel de JxCat ha subrayado que está en Bélgica "por lo mismo, porque no nos escondemos, somos consecuentes y porque evidentemente el deseo y la voluntad de los catalanes de las elecciones de 2015 es un mandato que consideramos válido".

En este sentido, ha incidido en que está en Bélgica junto con cuatro exconsellers para "defender el mandato y plantar cara a la ilícita, injusta e ilegítima disolución del Parlament y el cese inaceptable del Govern" por la aplicación del 155 tras la deriva unilateral del proceso soberanista.

Puigdemont ha negado que tenga una "bronca" con el exvicepresidente del Govern y ha defendido su posición: "Yo no me he movido de donde estaba, yo soy el presidente de la Generalitat, que ha sido ilegalmente e ilícitamente cesado y no lo acepto", por lo que "tenía que garantizar la continuidad de la Presidencia de la Generalitat" para que continúe "teniendo voz", ha argumentado.

Al ser preguntado por si es Junqueras quien sí se ha movido, el candidato de JxCat ha respondido: "Yo hablo por mí".

En todo caso, ha subrayado que no se "dejará cesar" por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha pedido a los catalanes que "no legalicen con su voto" el 21 de diciembre "la decapitación de la Presidencia de la Generalitat".