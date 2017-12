El chat de Operación Triunfo es desde los inicios del programa un espacio televisivo que gusta mucho a los fans del concurso, aunque eso signifique pasar el día siguiente con ojeras.

El presentador de las galas, Roberto Leal, acudió este lunes al postprograma y se metió en la piel de Manuel Martos, miembro del jurado junto a Mónica Naranjo y Joe Pérez-Olive.

Durante el chat, los triunfitos que quedan en la Academia tuvieron que interpretar las canciones de su edición que más votos tuviesen entre los espectadores del programa, que eligieron: La Bikina de Ana Guerra, City of Stars de Amaia y Alfred, Shape of you de Amaia y Roi, Million Reasons de Raoul y La revolución sexual todos juntos.

Leal estuvo de broma durante gran parte de la noche, hasta que Amaia y Alfred se pusieron al piano y cantaron la canción principal de La La Land.

Su cara lo dice todo.

Alfred y Amaia cantando "City of stars" en el chat.

No tengo palabras para describir todo lo que llegan a transmitir... simplemente son INCREÍBLES y ÚNICOS.

Y como ya dije, sois increíbles por separado pero juntos creáis una MAGIA indescriptible.❤#OTGala8 #OTDirecto19D #OTChat