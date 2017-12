¿Cuál es la mejor canción de 2017?

Despacito ha sido LA canción. El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee se ha coronado como la canción con más reproducciones en YouTube e hizo que el puertorriqueño arrasase en la última edición de los Grammy Latinos.

Pero ser la más escuchada no significa necesariamente que haya sido la mejor canción del año. Este 2017 ha habido grandes temas y muy variados. Temas para todos los gustos como la candidata al Goya La llamada de Leiva, la polémica Mayores de Becky G o el exitazo de Ed Sheeran Shape of you.

Todas estas canciones entran en el vídeo viral de David Rees y Paula Pérez, que en cuatro minutos han conseguido meter los 63 temas musicales del año. Pero, ¿cuál dirías que es la mejor? ¿Cuál es para ti el gran tema de 2017?

Vota por tu favorita en esta encuesta. Tienes hasta el miércoles 27 para hacerlo. Ese día descubriremos cuál es la canción del año según los lectores de El HuffPost.