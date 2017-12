El descarnado tuit de este magistrado que deja en muy mal lugar la sociedad en la que vivimos

El magistrado y portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, ha publicado una descarnada reflexión, basada en su experiencia personal, que deja en muy mal lugar la sociedad en la que vivimos y hacia dónde nos dirigimos.

El mensaje de Bosch, que tiene cerca de 5.000 retuits y más de 4.200 'me gusta', reza lo siguiente:

Cada vez me pasa más, como juez de guardia, encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos, en avanzado estado de descomposición.No sé si está fallando la intervención social o los lazos familiares. Pero indica el tipo de sociedad hacia el que nos dirigimos.

Las palabras del magistrado generaron un intenso debate en Twitter del que el propio Bosch formó parte activa:

Poco puede hacer ahí un juez. La Guardia Civil me comunica que ha aparecido un cadáver en esas condiciones. Tras descartar la muerte violenta, se archivan las actuaciones judiciales. La sociedad, a través de las fuerzas políticas, habría de buscar soluciones.

Ya haces mucho como juez, Joaquim, y como persona, poniendo el foco en estos horrores para visibilizar el problema y crear conciencia. Que por nadie pase morir abandonado. Parece que no queremos un mundo... una sociedad mejor, pero no quiero llegar a tal conclusión. Qué desastre.

Desgraciadamente fallan las dos cosas, la primera por falta de medios, se notan los recortes, pero lo más triste es la falta de atención de sus propias familias, que aunque tengan medios, no quieren por egoísmo preocuparse y viven su vida...

En todo caso, no me convence el argumento de que esta situación es propia de las sociedades modernas. Conozco bien Dinamarca y allá todavía hay más personas ancianas que viven solas. Pero las instituciones estatales aportan mecanismos de protección y esto no ocurre.