El tuit de Évole sobre la campaña del 21-D que ha desatado la polémica: "Es asqueroso"

El periodista Jordi Évole ha compartido este miércoles un tuit que ha generado centenares de respuestas en sólo un par de horas. El mensaje del presentador de Salvados es una respuesta a las palabras de Antoni Castella, un diputado de Junts pel Sí que ha comparado a los "catalanes de la tercera vía" con los judíos que apoyaron a los nazis.

Évole ha sido contundente y ha aprovechado la jornada de reflexión de las elecciones que vive este jueves Cataluña para enviar un mensaje sobre los límites a la hora de utilizar algunos argumentos como arma electoral:

Las palabras han generado más de medio millar de comentarios, entre los cuales hay de todo. Quienes aplauden su reflexión y, claro, quienes le critican:

Y es asqueroso, muy asqueroso, intentar poner al mismo nivel ambos posicionamientos, cuando sabes perfectamente que en cuestión de dignidad y legitimidad, están a años luz. Tú como siempre, a tu bola de oportunista y políticamente correcto con too quisqui.

Dice mucho de ti que la jornada de reflexión publiques este tuit. Enhorabuena.

Pues no es por nada Jordi, pero me parece que la forma de actuar de los nacionalistas se parece mucho al fascismo, aunque no te guste oirlo