Gabilondo vaticina que en este contexto de alta indecisión "el impulso final" puede dar la victoria a Arrimadas el 21-D

El periodista Iñaki Gabilondo ha argumentado —en su comentario Los indecisos, en la Cadena Ser— que, en este contexto en el que el número de indecisos supera el 27% de cara al 21-D, y "a la vista del ritmo al que va Inés Arrimadas", "lo más probable es que haya más gente dudando entre saltar del PP o del PSOE a Ciudadanos que al revés".

Continúa el periodista: "Si así fuera, el impulso final podría conducir a Arrimadas a la victoria".

Así mismo, Gabilondo pone el foco en el PP que, según los pronósticos, no obtendrá unos buenos resultados: "Rajoy se convertirá en Mariano I de España y VII de Cataluña, una situación que abre muchas líneas distintas de reflexión, todas con mucha miga", sentencia.

Terminó la campaña dejando sobre la mesa un dato en el que todos los partidos depositan sus últimas esperanzas, el número de indecisos es elevadísimo, supera el 27%. La encuesta del GESOP precisa: indecisos, no entre votar o abstenerse, irán a votar. Tampoco entre un bloque u otro, independentista o no independentista. Eso lo tienen claro, de forma que no se va a alterar demasiado el equilibrio entre los dos universos electorales enfrentados ni las complicaciones de los acuerdos postelectorales.

La indefinición está en el interior de cada bloque y, sobre todo, entre los constitucionalistas, más del doble que entre los soberanistas. ¿Puede hacerse alguna conjetura en este terreno? Pueden hacerse varias. La primera es obvia, todos pueden soñar todavía con crecer. Y la segunda, que puede que haya algo de voto oculto, llamado voto vergonzante, que podría favorecer a los populares, opción muy difícil de declarar abiertamente ahora en Cataluña.

Pero a la vista del ritmo al que va Inés Arrimadas lo más probable es que haya más gente dudando entre saltar del PP o del PSOE a Ciudadanos que al revés. Si así fuera, el impulso final podría conducir a Arrimadas a la victoria. En cualquier caso sí parece contado uno de los titulares de la jornada: el Partido Popular será el último. Rajoy se convertirá en Mariano I de España y VII de Cataluña, una situación que abre muchas líneas distintas de reflexión, todas con mucha miga.