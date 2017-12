Las claves del 21-D

Llegó la hora de la verdad. Toca depositar las papeletas. Cataluña se enfrenta a unas elecciones trascendentales este jueves. Nada volverá a ser lo mismo. Unos comicios atípicos, convocados bajo el 155, con candidatos en Bélgica y otros encarcelados. Ya no importan las palabras, las promesas... es el turno de los votos. En el horizonte: un escenario de pactos imposibles e ingobernabilidad. El 21-D ya está aquí.

Los grandes datos

Este jueves están llamados a las urnas un total de 5.554.394 catalanes (un 0,79% más que en las de 2015). Además, ejercerán su derecho de voto por primera vez 136.444 jóvenes que han cumplido ya los 18 años. Barcelona es la provincia con más electores, con 4.156.259, seguida de Tarragona (566.341), Girona (517.881) y Lleida (313.913).

Desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde abrirán 2.680 centros electorales, en 947 municipios de Cataluña y con un total de 8.247 mesas. Serán gestionadas por 24.741 miembros titulares y 3.889 representantes de la administración, además de los apoderados e interventores de las candidaturas. El coste de estos comicios es de 25 millones de euros.

A estas elecciones concurren las candidaturas del PSC, PP, PACMA, Ciudadanos, ERC, Catalunya En Comú-Podem, CUP, Junts per Catalunya, CUP, Recortes Cero-Grupo Verde y Per un Món Més Just. En total, competirán por 135 escaños en el Parlament.

Además, estas elecciones se celebran en un día laborable, algo poco habitual. Los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido de 4 horas para poder votar (en el caso máximo de que su horario coincida en 6 o más horas con el de colegios electorales).

Otro dato que evidencia que no son unas elecciones normales es que se ha aumentado la seguridad, habrá más de 17.000 efectivos de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos vigilando. El cuerpo autonómico es el que más aporta: 12.321.

Lo que dicen las encuestas

Los catalanes depositan su voto este jueves con ERC y Ciudadanos empatando en las encuestas en la primera posición. Si esto se cumple, será histórico porque ninguna de las dos formaciones ha ganado los comicios desde el restablecimiento de la autonomía. Además, algunos sondeos dan más porcentaje de voto a los 'naranjas', pero no superan en escaños por la ley electoral. También en la mayoría de sondeos publicados se ha visto una tendencia al alza de Junts per Catalunya, que aparecía hace un mes bajo la marca PDeCAT en posiciones más bajas.

La encuesta preelectoral del CIS vaticina este reparto en el Parlament: ERC (31), Ciudadanos (31-32), JxCAT (25-26), PSC (21), Catalunya En Comú (9), CUP (9) y PP (7). En la anterior Cámara, la situación era la siguiente; Junts pel Sí (62), Ciudadanos (25), PSC (16), Catalunya Sí Que Es Post (11), PP (11) y la CUP (10).

Se miden los bloques

La victoria mañana se medirá más en la suma de bloques que en cada candidatura. El número mágico es 68, lo que da la mayoría absoluta en el Parlament. Pero también habrá que sumar porcentajes para saber la fuerza de cada opción.

Los bloques son JxCAT, ERC y la CUP por parte del independentismo y Ciudadanos, PSC y PP como representantes del constitucionalismo. Las encuestas están reflejando una subida de los defensores de la Carta Magna y la pérdida de la mayoría absoluta por parte de los soberanistas. Y la clave-llave la tendrán Catalunya En Comú, que puede ser el que decante la balanza a uno de los lados. Todos dan por hecho, y según las encuestas, que sus votos serán los que puedan hacer presidente a algún candidato, y ya han rechazado respaldar a Inés Arrimadas.

A la espera de una participación récord

Todos los sondeos destacan que se espera una participación masiva en las próximas elecciones. En el barómetro del CIS, el 90% de los encuestados decía tener la intención de ir a las urnas este jueves.

Por lo tanto, se espera que se supere el récord en unas elecciones autonómicas logrado en las del 27-S de 2015, cuando fue a las urnas el 77,5% de la población. En unas generales, el mayor dato en Cataluña se logró en las de 1982, con un 80,7%. Esto hace que en los partidos se diga internamente que es imposible calcular el resultado, pues hay una masa de votantes que nunca ha acudido y cuya ideología no está estudiada.

Los candidatos... y los presidenciables

Lo atípico de estas elecciones también se pone de evidencia en los candidatos, ya que algunos de ellos a pesar de ganar podrían no ser presidentes -por razones aritméticas, judiciales o de prisión-. Los 'números uno' en las papeletas son: Oriol Junqueras (ERC), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Carles Puigdemont (JxCAT), Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PP), Carles Riera (CUP) y Xavi Domènech (Catalunya En Comú).

En el caso del independentismo, en ERC dan por hecho que es casi imposible que Junqueras pueda ser investido estando en la cárcel. El propio líder de Esquerra ya ha apuntado la posibilidad de que Marta Rovira podría ser la persona que se someta al debate en el Parlament para llegar a la Presidencia. Desde Junts, Puigdemont se encuentra en Bruselas y la Justicia española lo espera para ser detenido y puesto a disposición judicial tras no haber comparecido ni en la Audiencia Nacional ni en el Supremo. El expresident sigue insistiendo en que quiere ser investido y que todo el independentismo debe apoyarle para restituir al Govern cesado.

En el bloque constitucionalista, Arrimadas aparece como la líder con más intención de voto. Su problema es que, a tenor de las encuestas, no lograría sumar los escaños suficientes con PSC y PP. Catalunya En Comú no piensa a apoyar a Cs. Otra de las opciones que aparecen es la de Miquel Iceta, desde el PSC se entiende que es el candidato que podría lograr más consenso en el Parlament y contar con los apoyos de los de Colau y los constitucionalistas. Además está la variante poco probable de un tripartito de izquierdas con ERC, PSC y Catalunya En Comú, la opción más cómoda para los de Colau.

Las sumas imposibles, el fantasma de unas segundas elecciones y la sombra del 155

En los partidos se empieza a asumir que se puede dar un resultado que haga prácticamente ingobernable Cataluña, donde los vetos hagan imposibles los pactos (como sucedió a nivel general en España tras las elecciones de 2015). Por eso, no es descartable que se agote el tiempo sin que ningún candidato logre la investidura y tener que ir a las urnas otra vez en 2018. Esto estuvo a punto de suceder tras las últimas autonómicas de 2015, teniéndose que apartar en el último momento Artur Mas para que la CUP apoyara a Junts pel Sí y, de rebote, llegará Puigdemont a la Presidencia.

Todo este proceso electoral se desarrolla en virtud de la aprobación del artículo 155, por el que el Gobierno ha intervenido Cataluña y Mariano Rajoy ha convocado los comicios. Según ha explicado el propio Ejecutivo, la vigencia del 155 será hasta la formación del nuevo Govern. No obstante, desde Moncloa se advierte de que podría volver a ser aprobado si el Ejecutivo autonómico que surja incumple también las normas.

La situación judicial y los candidatos encarcelados

Esta campaña ha estado marcada principalmente por las actuaciones judiciales y la situación de algunos de los candidatos. Puigdemont se encuentra en Bruselas y la Justicia española espera su llegada acusado por la Fiscalía de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Su máximo rival por el voto independentista, Oriol Junqueras, está en la cárcel de Estremera (Madrid), donde también está el exconseller Joaquim Forn, que va en la lista de Junts per Catalunya. En la prisión de Soto del Real están ahora mismo los 'Jordis'. Uno de ellos, Jordi Sànchez, precisamente es el 'número dos' de la lista de Puigdemont.

Durante la campaña sí fueron excarcelados los exconsellers que han acatado el 155 tras ser vueltos a interrogar por el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que se ha quedado con la causa que llevaba la Audiencia Nacional. Ya están en la calle los antiguos miembros del Govern y candidatos por Junts y ERC Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Cómo y dónde conocer los resultados

La Generalitat ha habilitado en el pabellón 8 de la Fira de Barcelona el Centro de Difusión de Datos. Se han acreditado parta seguir la jornada desde allí más de 127 medios de comunicación nacional e internacionales y más de 460 periodistas.

Están previstas cuatro comparecencias de prensa a lo largo del día. A las diez de la mañana se informará sobre la apertura de los colegios, a las 13.45 horas y a las 18.45 horas se darán datos de participación y una vez haya concluido el recuento al 100% se darán los resultados definitivos. Ofrecerán las cifras finales el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo

Los ciudadanos podrán seguir en tiempo real las elecciones desde el móvil o la tableta a través de la aplicación gratuita Eleccions 21D, que permite seguir los datos de participación y los resultados de las candidaturas. Se pueden consultar los datos también en la web resultats.parlament2017.cat.

¡Y te lo contaremos todo en directo en El HuffPost!