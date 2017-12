Los Ángeles se llena de carteles contra Meryl Streep

Los Ángeles se ha llenado de carteles de Meryl Streep. No es por la promoción de una película. Se trata de una protesta contra la actriz.

Las imágenes que empapelan la ciudad estadounidense, obra de la artista Barbara Kruger, muestran a la intérprete junto al productor Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso sexual por numerosos rostros de la industria. Ambos sonríen pero los ojos de Streep están tapados con una franja roja que dice She Knew (lo sabía).

El mensaje parece claro teniendo en cuenta las últimas noticias protagonizadas por la oscarizada actriz: conocía y permitió el comportamiento abusivo de Weinstein.

Este martes por la mañana las imágenes han invadido la ciudad, incluidas las cercanías de la casa de Streep en Pasadena. Ha sido un día después de que Streep lamentase en un comunicado las críticas recibidas por parte de la actriz Rose McGowan, una de las primeras en denunciar a Weinstein.

McGowan escribió un tuit, que luego borró, acusando directamente a la protagonista de El diablo se viste de Prada y Los puentes de Madison: "Actrices como Meryl Streep, que trabajaron felizmente para el monstruo cerdo, se vestirán de negro en los @goldenglobes en una protesta silenciosa. TU SILENCIO es EL problema. Aceptarás un premio falso sin aliento y no habrá ningún cambio real. Yo desprecio tu hipocresía. Quizá todos ustedes deberían vestir Marchesa". [Marchesa es la firma de ropa de la ahora exmujer de Weinstein, Georgina Chapman, que se separó del productor tras salir a la luz las acusaciones]

Tras estas palabras, llegó el comunicado de Meryl Streep, quien fue una de las primeras en hablar sobre el escándalo Harvey Weinstein y que ahora no ha tenido pelos en la lengua para responder a McGowan en una extensa carta escrita en la edición estadounidense del HuffPost. "Duele ser atacada por Rose McGowan en titulares este fin de semana, pero quiero hacerle saber que no conocía los crímenes de Weinstein, no en los años noventa cuando la atacó ni en las décadas posteriores cuando procedió a atacar a otras", escribió.

"No fui deliberadamente silenciosa. No lo sabía. No aprobé tácitamente la violación. No lo sabía. No me gusta que las mujeres jóvenes sean agredidas. No sabía que esto estaba sucediendo".