El comentario que muchos han hecho tras ver la encuesta de 'La Vanguardia'

A las 20:00 horas se han cerrado los colegios electorales y La Vanguardia ha sacado una encuesta en la que Ciudadanos se imponía en primera posición y los independentistas lograban la mayoría absoluta.

El sondeo, realizado por el Grupo Godó, situaba al Partido Popular en última posición con entre 3 y 5 escaños frente a los 11 que logró en 2015.

Y muchos han comentado este hecho en Twitter, donde no ha habido piedad con Xavier García Albiol, candidato de los 'populares' con comentarios que se han acrecentado con el escrutinio, cuando los peores presagios para el partido de Rajoy se han confirmado.

Resultado de Albiol en #EleccionesCataluña

Do it for your voters pic.twitter.com/Aqj9Ra8P2Q