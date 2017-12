Aplauso unánime en Twitter para PACMA tras lograr 100.000 votos menos que el PP con 1.000 veces menos gasto

1,8 millones de euros después —gastados en campaña—, el PP ha cosechado el mayor fracaso electoral de su historia en Cataluña. Ese dineral se ha traducido, en la práctica, en 169.000 votos, una cifra que puestos a sacar punta, no se aleja tanto de los 36.000 apoyos cosechados por PACMA, que se ha gastado —literalmente— 1.000 veces menos que los populares. De hecho, han hecho la campaña con 1.800 euros.

La formación animalista ha aprovechado el dato para sacar pecho con un tuit que en pocas horas ya era viral:

Las palabras de los animalistas han recibido decenas de aplausos:

Gracias PACMA yo tuve suerte me rompí una pata y me iban a sacrificar porque no querían pagar la operación pero justo a tiempo apareció alguien que se hizo cargo de mi otros no tienen la suerte que tuve yo seguir luchando por los sin voz pic.twitter.com/zzZJVa36M1