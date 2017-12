El Ejército de Tierra prohíbe los cánticos machistas a los militares

El Ejército de Tierra ha prohibido a los militares que reproduzcan cánticos machistas a los que califica de "carentes de oportunidad que no muestran la realidad de las Fuerzas Armadas, a pesar de que son cánticos marcadamente tradicionales y antiguos". Este anuncio llega después de la polémica generada por una marcha de la Legión en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), celebrada este jueves, en la que los legionarios reprodujeron una canción con una letra machista, cargada de insultos y ofensas contra las mujeres.

Ante esta polémica, el Ejército de Tierra ha reaccionado y ha ordenado que "se supriman del costumbrismo de las unidades y que no vuelvan a producirse situaciones que no muestran la realidad del profundo respeto que el Ejército tiene por la sociedad y especialmente por la mujer, que forma parte totalmente integrada, como no podía ser de otra manera, desde hace muchos años de nuestras Fuerzas Armadas".

Izquierda Unida ha compartido este jueves un vídeo en el que se puede ver a miembros de la Legión coreando por las calles de Sanlúcar una canción con frases como: "Prefiero tener un tanque a tener una mujer; porque el tanque va a la guerra y la mujer la guerra es. Prefiero tener un árbol a tener una mujer; porque el árbol tiene ramas y la mujer ramera es. Prefiero tener un perro a tener una mujer; porque el perro ladra que ladra y la mujer ladrona es".