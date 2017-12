Andreu Buenafuente ha desatado el cachondeo este viernes en redes sociales con un perspicaz mensaje tras las elecciones del 21-D en Cataluña.

El humorista ha llegado a la conclusión de que la relación entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont no es buena. Ahí es nada.

A Mariano Rajoy no le gusta Puigdemont. Esas cosas se notan...

Las ingenuas palabras de Buenafuente, que tienen un propósito claramente irónico, han generado muchísimos comentarios ácidos y bromas en redes sociales, donde le han seguido el juego:

A M.Rajoy no le gustan los catalanes porque hacen cosas!

No se gustan! Así que dejemos de forzar que haya rollo porque no lo va a haber, tía!

Qué me dius

Quina perspicàcia! No ho havia notat

Muchas gracias, por confirmarlo, pensé que era el único, que me daba cuenta. Ya puedo celebrar la Navidad, sabiendo que no estoy loco ,y no muy loco.......