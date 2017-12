El mensaje de Kasparov a la Unión Europea tras las elecciones en Cataluña

La crisis de Cataluña es un asunto global. Tras las elecciones de este jueves, la situación política en esta comunidad autónoma sigue siendo una incógnita, a la espera de ver cómo se conforma el futuro Govern de la Generalitat.

Sobre este asunto se han pronunciado varios gobiernos europeos a través de diversos representantes públicos y también figuras del periodismo y del espectáculo en España.

Pero el último en hacerlo es toda una sorpresa para muchos: el ajedrecista ruso Garry Kasparov, conocido por su activismo político en Rusia.

Desde su cuenta de Twitter, Kasparov ha compartido un análisis de la CNN sobre Cataluña y ha reclamado a las partes que muevan ficha y no se enroquen en sus posiciones: "Pese a las presiones sin precedentes desde Madrid, los separatistas catalanes logran la mayoría. Europa debe hablar y ayudar a encontrar una vía pacífica de resolución y evitar más violencia".

Despite unprecedented pressure from Madrid, Catalonian separatists won a majority. Europe must speak and help find a peaceful path toward resolution and avoid more violence. https://t.co/D6gSo8dXS0

En otro mensaje posterior, Kasparov reconoce que "no hay una solución mágica para estos asuntos difíciles" pero que "la violencia en la Unión Europea" acabará con el "experimento europeo". "Los valores compartidos de democracia y paz son más importantes", agrega.

There is no magic solution to these difficult issues, but violence inside the EU over them will end the European experiment. Shared values of democracy and peace are more important.