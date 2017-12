Se acerca el estreno de la secuela de Mamma Mia y, desde que se filtró la pasada semana el tráiler de la cinta, la teoría sobre la muerte de uno de los personajes principales se ha extendido rápidamente. Ahora con el estreno oficial del tráiler de Mamma Mia 2: Here we go again (aún sin título en español) son muchos los seguidores de las cintas basadas en las canciones de Abba que se han sumado a estos rumores.

En el vídeo, Donna Sheridan, el personaje que encarna Meryl Streep, aparece solo en flashbacks de la primera película y el resto de personajes hablan de ella en pasado, lo que lleva a pensar a que Donna Sheridan ha fallecido.

En el tráiler Sophie (Amanda Seyfried), hija de Sheridan, sustituye a su madre en una actuación musical. La joven aparece en la misma pose que su madre junto a Rosie (Julie Walters) y Tanya (Christine Baranski), las otras dos componentes de las Dynamos.

En la secuela, que tiene previsto su estreno para 2018, Sophie se reúne con Tanya y Rosie, las amigas de su madre para comunicarles que está embarazada. "Estoy embarazada, pero no sé cómo abordar esto yo sola", les cuenta Sophie, lo que incrementa las sospechas de su muerte. ¿Por qué no ha acudido a su madre?

"Tu madre es la persona más valiente que he conocido", le dice Rosie a Sophie. Los fans han destacado que hable en pasado y que se sucedan los flashbacks de Sheridan, lo que deja entrever aún más claro su fallecimiento.

Los seguidores de la película han compartido en Twitter su tristeza ante la posibilidad de la pérdida de uno de los personajes principales de la película.

Just saw the Mamma Mia 2 trailer... they implied Donna's death several times... I am OUTRAGED!!! #MammaMia2 — John Caboot (@JPCaboose) 21 de diciembre de 2017

Acabo de ver el tráiler de 'Mamma Mia 2', han dejado ver la muerte de Donna muchas veces... Me siento furioso.

Taking Meryl Streep's fictional death in Mamma MIA 2 pretty hard, your thoughts & prayers are appreciated. — Maggie Williford (@WillifordMaggie) 21 de diciembre de 2017

Ha sido muy fuerte para mí la muerte en la ficción de Meryl Streep. Se agradecen los pensamientos y las oraciones.

What was brilliant about the original Mamma Mia was that it had heart but no cry-worthy moments, it was all about the pure joy and escapism of the plot. @mammamiamovie has unfortunately ruined itself with ONE bad move - Donnas death. The film will be tainted in sadness. So upset! — Jack Byrne (@TID_JByrne) 21 de diciembre de 2017

Lo bueno de la película original de 'Mamma Mia' era que tenía momentos sentimentales, pero no lacrimógenos. Todo era diversión y desconexión en el guion. La segunda parte desafortunadamente se ha arruinado a sí misma con un mal movimiento: la muerte de Donna. La cinta estará teñida de tristeza. Estoy muy triste.

Wake me up when someone from the mamma mia 2 crew confirms the trailer was poorly made and Donna is obviously alive. — agent canary (@firecrackerroot) 17 de diciembre de 2017

Despertadme cuando alguien del equipo de 'Mamma Mia 2' confirme que el tráiler es una pobre representación de la película y Donna está viva.

donna sheridan dying in mamma mia 2 really would be the perfect representation of how shit 2017 was — beth (@midtownkeery) 17 de diciembre de 2017

Donna Sheridan muriéndose en 'Mamma Mia 2' sería la representación perfecta de la mierda que fue 2017.

Ok, who do I speak to about cancelling 2018? Meryl Streep has died in Mamma Mia 2. Tell Kim Jong-un to press the button. — Hayley Harrison (@HRHarrison) 16 de diciembre de 2017

Vale, ¿a quién tengo que pedirle que cancelen el 2018? Meryl Streep ha muerto en 'Mamma Mia 2'. Decidle a Kim Jong-Un que pulse el botón.

Sin embargo, desde la productora no se han manifestado con respecto a esta posibilidad.

​