Trump ha decidido que el cambio climático ya no es una amenaza para la seguridad nacional

Una de las primeras referencias al cambio climático data de mayo de 1990. Ese mes, la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos redactó un informe de 73 páginas titulado Global Climate Change Implications for the United States, que descubrió que "las operaciones navales del próximo medio siglo pueden verse seriamente afectadas por el impacto del cambio climático global".

En 2008, el informe de Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Bush lo afirmaba claramente: "Los cambios en los recursos existentes y futuros, en el medio ambiente y las presiones del clima pueden generar nuevos retos para la seguridad [...]. Estos riesgos requerirán que se gestionen las necesidades divergentes de la cada vez mayor demanda de energía para mantener el desarrollo económico y la necesidad de abordar el cambio climático".

Aun así, se ha culpado a las fuerzas armadas por no hacer lo suficiente para salvaguardar al país del cambio climático. La semana pasada, la Oficina de Cuentas del Gobierno, el brazo de auditoría imparcial del Congreso, criticó al Pentágono por eximir a decenas de bases de una evaluación de la vulnerabilidad del clima a nivel departamental, dejando a los militares sin datos consistentes sobre los gastos provocados por la temperatura extrema y la subida del mar.

"Como consecuencia de ello —apunta el informe—, los servicios militares carecen de la información necesaria para adaptar la infraestructura en instalaciones de ultramar para capear los efectos asociados al cambio climático y desarrollar una estimación de presupuesto adecuada para el mantenimiento de la infraestructura".

Desde hace años, las fuerzas militares han evadido las batallas partidistas del cambio climático evitando ciertas frases con agilidad orwelliana. En un capítulo del último libro del periodista ​​​​Jeff Goodell, The Water Will Come, los oficiales de la Estación Naval de Norfolk ―la mayor estación del mundo― admiten que la ley pretende crear muelles como proyectos de mantenimiento, sin hacer referencia a la subida del nivel del mar. La base sufre inundaciones de forma habitual, aun cuando brilla el sol, y no hay planes para arreglarlo, según un informe de InsideClimate News.

El anuncio de Trump de este lunes sólo puede empeorar el problema. Pero es poco probable que ocurra un cambio sustancial en la política militar. El informe de la Estrategia de Seguridad Nacional "se ve principalmente como un documento político sin influencia significativa sobre los asuntos del gobierno", sostiene Francesco Femia, presidente del Centro para el Clima y la Seguridad.

"Obviamente, parece coherente con algunos puntos políticos que la Administración ha dejado claros sobre el clima", explica al HuffPost Femia, cuyo organismo cuenta con antiguos asesores de seguridad nacional. "Pero no es coherente con lo que ya está pasando dentro de la Administración".

"Envía un mensaje extrañamente contradictorio", añade. "Es desacertado".

David W. Titley, un contraalmirante de la Marina retirado, afirma que no hay "nada en este documento que impida al Departamento de Defensa seguir haciendo lo que está haciendo".

"No veo este documento como un tipo de declaración de guerra al clima o algo así", comenta Titley, ahora profesor de Meteorología en la Universidad Estatal de Pensilvania, en una conversación telefónica con el HuffPost. "En ese sentido, estoy hasta feliz. Podría haber sido mucho peor".

Durante el discurso de Trump, mientras criticaba a los Gobiernos anteriores por no haber confrontado a los enemigos de América de forma más agresiva, el presidente hizo una declaración que, irónicamente, algún día podía salir de la boca de un futuro presidente cuando hable de la subida del nivel del mar y de las temperaturas.

"La situación debería haberse abordado mucho tiempo antes de que yo llegara al mando, cuando era más fácil abordarla", sentenció Trump.