Los famosos suelen hacer públicas las muestras de amor a sus hijos, lo que no suelen manifestar tanto son las regañinas. Al parecer, a Victoria Beckham no le ha gustado mucho el nuevo peinado de su hijo y se lo ha tomado con humor. La ex Spice Girl ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram en la que se burla del nuevo look de su primogénito, Brooklyn.

En la publicación, que ya supera los 180 mil me gusta, Victoria compara a su hijo, con cara de enfado y camisa de cuadros negra y roja, con un dibujo de la versión americana de Daniel El Travieso, vestido con una camiseta a rayas roja y negra. A lo que añade en el pie de foto también a tono de riña: "¡Brooklyn Beckham X, ese pelo!". En la publicación también llama la atención de la actual pareja de su hijo Brooklyn, la actriz y modelo estadounidense Chloë Moretz.

Brooklyn Beckham es el hijo mayor del ex futbolista David Beckham y de la diseñadora Victoria Bekcham y también ha sido el que más apariciones públicas ha protagonizado junto a sus padres. Su madre ya había manifestado en su cuenta de Instagram el estrecho vínculo, casi cercano a la amistad, que tiene con su hijo con una entrañable fotografía con la que se despedía del joven antes de que se marchara a estudiar a Nueva York.

Estamos todos muy orgullosos de ti Brooklyn. Es increíble la cantidad de sobresalientes que has tenido y ahora te marchas a la universidad. Te queremos mucho y te echaremos de menos.

