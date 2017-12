19 cosas que las mujeres querrían haber sabido antes sobre el sexo

Puede que en Países Bajos se enseñe educación sexual desde preescolar, pero ese no suele ser el caso de España, ni de Sudáfrica, donde se publicó originalmente este artículo y donde el sexo suele ser un tema tabú entre los jóvenes.

Para muchas chicas, aprender sobre el sexo es una cuestión de prueba y error. Por eso el HuffPost Sudáfrica ha preguntado a sus lectoras qué les habría gustado saber antes sobre el sexo. Y estas han sido sus respuestas:

1. "¡Es muy importante disfrutarlo! Si no te está gustando, directamente dile que pare y vete a comer algo".

2. "No pasa nada por tener sexo sin compromiso. No tienes por qué llamar zorra a nadie por eso, ni a ti misma".

3. "Tengo amigas que no se acostarían con su novio si antes no se han lavado los dientes o si no se han depilado. Pero no hay por qué estar estrictamente preparada para el sexo. Simplemente, déjate llevar y diviértete".

4. "Puedes —y debes— decir que NO en cuanto haya algo que no te parezca bien. Te vistes y te vas, así de simple. Confía en tus instintos. En el sexo no hay que hacer de tripas corazón".

5. "Pide lo que te apetezca. Dile que vaya más lento o más rápido o que te toque de alguna manera concreta. Es la única forma de que disfrutes".

6. "No pasa nada por ser egoísta. Antes me parecía que era más importante complacer a la otra persona, pero con el tiempo he aprendido a priorizar mis propios deseos".

7. "La primera vez que un hombre eyacula dentro de ti puede ser bastante abrumador. En plan: ¿dónde va eso? ¿Qué pasa ahora? ¿Se va a quedar ahí?".

Que no te entre el pánico. Basta con que te limpies con una toalla y que te des una ducha. No te pasará nada.

8. "Hace poco tuve una experiencia con un tío con el que me acostaba con primera vez. No tenía condones, así que le dije: 'No, no podemos tener sexo'. Y él me dijo: '¿Estás segura de que no eres lesbiana? Porque nadie dice que no a esto".

Si alguna vez te pasa esto, levántate y vete.

9. "Ojalá supiera que no pasaba nada por esperar hasta los 30".

Claro que no pasa nada. Y si para alguien es un problema, que se aguante. No mantengas relaciones sexuales si no quieres. No tienes por qué avergonzarte de ello.

10. "Ojalá hubiera sabido que el hombre con el que perdí la virginidad no tenía nada que ver conmigo. Trató el sexo como si nada. Y para mí es algo valioso, especial e importante".

11. "El sexo también es para ti... No seas un colchón".

12. "Para mí el mayor mito es que vas a mantener un vínculo con la persona con la que pierdas la virginidad. ¡Es mentira! Ese siempre fue mi mayor miedo. No se cumple en todos los casos".

13. "No estás obligada a tener sexo sólo porque la otra persona quiera".

El sexo no es un deber hacia tu pareja. No estás ahí para servirle. Sólo hazlo si a ti también te apetece.

14. "No pasa nada por probar cosas nuevas, siempre y cuando te sientas cómoda. No deberías sentirte presionada ni acosada".

15. "Los hombres tienen sentimientos y, a veces, poco apetito sexual".

16. "Yo también puedo llevar condones, e incluso lubricante, y eso no me convierte en una puta".

17. "Mi virginidad no me define como mujer".

18. "Hacer felaciones no es un acto de sumisión en absoluto. De hecho, es algo muy potente, muy liberador".

19. "Puedes practicar sexo con tantas personas como quieras. Eso no te convierte en una mala persona".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Sudáfrica y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano