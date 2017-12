Alba Gil gana la quinta edición de 'La Voz'

Alba Gil ha sido la ganadora de la quinta edición de La Voz. La finalista del equipo de Manuel Carrasco fue la primera concursante en salir al escenario y cantó una canción muy navideña, Have yourself a Merry Little Christmas. Si quieres ver la actuación con la que ganó la final, pincha aquí.

En el último momento, Alba Gil se enfrentó a Gabriele Dellolio, el finalista de Pablo López, uno de los favoritos de las redes.

"Y si mañana no queda más que un ángel. Y si mañana tan solo somos aire. Y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo así...", @PabloLopezMusic, @LauraRLaVoz & @GabrieleLaVoz . Artistas, sois la voz. pic.twitter.com/NjNaZQGpvQ 17 de diciembre de 2017

Los otros dos finalistas, Pedro Hernández, del equipo de Juanes, y Samuel Cuenda, del equipo de Malú, también brillaron con sus actuaciones, pero se quedaron a las puertas de ganar la quinta final del concurso musical.

La final estuvo marcada por las actuaciones de los finalistas con sus coaches. Alba Gil, la ganadora, cantó con Manuel Carrasco Amor planetario.

También se pudo ver a los asesores actuando con los concursantes.

El concurso de Telecinco lideró la noche del viernes, con un 20% de audiencia, frente a su competidor, Tu cara me suena, que alcanzó el 14%.