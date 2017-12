La confesión de Lolita en 'Tu Cara Me Suena' sobre su infancia

Tu Cara Me Suena

Las anécdotas de Lolita Flores en Tu Cara Me Suena, ya son una institución. No hay programa en el que no cuente al menos una. La última revelación que ha hecho en el programa de este viernes incluye a su madre, Lola Flores.

La cantante y jurado de del programa ha asegurado que su madre le confesó que cuando tenía ocho o nueve años, Lolita era muy fea y por eso evitaba enseñarla a las visitas. "Después todo cambió", ha asegurado Lolita que le dijo su madre.

Así ha sido el divertido momento: