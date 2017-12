La perrera municipal de Llucmajor, en Mallorca, ha compartido en su página de Facebook la bonita carta a Papá Noel de Nuria, una voluntaria de nueve años que cada sábado acude con su madre y su hermana de seis años a echar una mano en la perrera. La carta ha sorprendido mucho porque la niña no pide nada para ella, sino para los animales a los que cuida.

"Hola Papá Noel, soy Nuria, tengo nueve años..." Así empieza la carta que la pequeña ha escrito esta Navidad. Hasta ahí, lo normal. Pero Nuria continúa contándole al hombre del traje rojo y barba lo mucho que le gusta el "descubrimiento que ha hecho" junto a su madre y su hermana. "Los sábados voy a la perrera de Llucmajor a pasear a los perros más pequeños y darles muchos mimos", cuenta la niña en su carta.

El motivo de la misiva es pedirle a Papá Noel que, por favor, este año "no se olvide de los perritos sin hogar" y les busque una familia. Nuria también recuerda a quiera tener un perro, que a la mejor opción es adoptar y no comprar. "Y sobre todo, que la gente no haga daño a los animales".

"Por favor Papá Noel, no te olvides de los PELUDITOS!", concluye la carta de Nuria.

Desde su cuenta de Facebook, los responsables de la perrera se preguntan "si existe algo más puro y limpio que un niño". Y también le envían una respuesta a Nuria. "Papá Noel ya se ha puesto a trabajar en tu petición".