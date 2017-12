El criticado error de Telecinco mientras se emitía 'Frozen' en Nochebuena

Con Frozen no se juega. Es lo que han dejado claro las redes sociales después del garrafal error de Telecinco mientras emitía la película de Elsa y Ana esta Nochebuena. La cadena hizo un corte de publicidad en mitad de la escena favorita de los fans: en la canción de Let It Go.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en demostrar su descontento en la víspera de Navidad y Twitter se llenó de críticas.

🎶 Let it go 🎶

Estaban echando Frozen en la tele y HAN METÍO PUBLICIDAD EN MEDIO DE LET IT GO.

HE PERDIDO LA FE EN LA HUMANIDAD 24 de diciembre de 2017

¡Feliz Navidad a todos! Menos a Mediaset. Cortar "Let it go" a la mitad para poner publicidad no te lo perdonaré jamás, Paolo. JAMÁS. 25 de diciembre de 2017

Ponen un anuncio en medio de la canción de let it go de Frozen, no hay más palabras que vergüenza de verdad :v #demandaatelecinco — Carlos Pérez (@Charlangas_16) 24 de diciembre de 2017

Genial @telecincoes cortando la canción Let It Go de Frozen para meter publicidad. Ahora recuerdo porque no veo la TV. #ascodais — David Martín (@Goshawkdm) 24 de diciembre de 2017