Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando te rompen el corazón

Hay un motivo por el que te sientes agotado y descompuesto después de una ruptura: el desamor afecta físicamente a tu cuerpo.

Por desgracia, suele pasarse por alto, tal y como señala ​​​​​​Ronald A. Alexander, psicoterapeuta y autor de Wise Mind, Open Mind: Finding Purpose and Meaning in Times of Crisis, Loss, and Change.

"No eres el único que se va a la cama y se siente apartado del mundo", comenta Alexander. "Un corazón roto puede hacer que te sientas como si hubieras perdido el timón de tu vida. Llorar y gimotear es habitual, al igual que el sentimiento de melancolía, pero además hay síntomas físicos".

Una ruptura, al menos en su primera fase, suele causar estragos en el ritmo de sueño. Los trastornos del sueño, como el insomnio, son comunes entre las personas que acaban de quedarse solteras, explica Alexander. El estrés de una ruptura puede llevarte al límite, interfiriendo en los procesos biológicos que normalmente contribuyen a que te duermas al final del día.

"Cuando sufres de desamor puede ser muy difícil calmar tu mente, callar tus pensamientos y descansar", afirma.

La ansiedad y el aumento de palpitaciones cardíacas suelen ir de la mano de las rupturas, añade el experto. "Es importante saber que la tristeza y la pena pueden alborotar y abrumar al sistema nervioso. Es muy normal que este estado de hipoexcitación desencadene una sensación de pérdida de control", cuenta.

En algunos casos extremos, una ruptura puede llevar incluso a síntomas similares a los de un ataque al corazón. El síndrome del corazón roto —o miocardiopatía de Takotsubo, como fue descrita por primera vez en la literatura médica japonesa de los 90― es una afección cardíaca temporal semejante a un ataque al corazón que suele producirse por situaciones estresantes, como la muerte de un ser querido o una ruptura.