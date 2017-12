La doble campeona mundial de ajedrez rechaza defender sus títulos en Arabia Saudí por el trato a las mujeres

La doble campeona del mundo de ajedrez Anna Muzychuk ha renunciado a defender sus títulos debido a que el torneo en el que debería hacerlo se celebra en Arabia Saudí.

La ajedrecista, que domina en la modalidad rápida (15 minutos por jugador) y relámpago (tres minutos por jugador), ha escrito en Facebook un mensaje explicando su decisión: "No quiero estar bajo las reglas de otro, no quiero llevar túnica, no quiero tener que ir acompañada para ir fuera y, sobre todo, no quiero sentirme como una persona secundaria".

Muzychuk asegura que, antes que sus títulos, está "preparada para defender" sus "principios".

No es la única polémica que ha rodeado al campeonato que se celebrada en Riad. La Federación Israelí de Ajedrez reclamó este martes compensaciones financieras a la Federación Internacional, después de que varios de sus jugadores se vieran privados de visado por Arabia Saudí.

Siete jugadores israelíes -cinco hombres y dos mujeres- habían solicitado un visado para participar en el torneo Rey Salmán de partidas rápidas y relámpago, previsto en Riad entre el 26 y el 30 de diciembre. Es la primera competición internacional de ajedrez organizada por Arabia Saudí.

Según las reglas de la Federación Internacional (FIDE), un país no puede privar a jugadores de participar en una competición, sea cual sea su nacionalidad.

En la ceremonia de apertura del campeonato de este lunes por la noche, el director de la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE), Georgios Makropoulos, mostró su confianza en que el reino saudí permitiese la participación de todos los jugadores en próximas citas competitivas.