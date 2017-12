Leiva le lee la cartilla a Cárdenas por lo que ha hecho con 'La Llamada'

Los artistas no siempre reciben bien las versiones de sus canciones, menos aún cuando no les consultan sobre ello. El miércoles 20 de diciembre, el programa de Europa FM conducido por Javier Cárdenas, Levántate y Cárdenas, emitió una versión de la canción La Llamada, de Leiva. El cantante madrileño ha querido recordar en su cuenta de Facebook el trabajo que hay detrás de las canciones y que no siempre pueden versionarse tan libremente sin tener en cuenta el trabajo del compositor.

El excomponente de Pereza se ha dirigido al periodista y al resto del equipo del programa agradeciendo la intención de incluir la canción en el formato, pero dejando clara su opinión sobre el ritmo que ha adquirido la versión del tema nominado al Goya a Mejor canción original. "Si la canción con su velocidad original no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen", ha declarado el artista, quien ha resaltado que "el carácter de un texto está estrechamente ligado a la velocidad de una pieza".

La versión, claramente acelerada, puede escucharse aquí a partir del minuto 02:42:15. La publicación de Leiva cuenta ya con cerca de 1.800 reacciones y sus seguidores se han mostrado, en su mayoría, a favor del manifiesto del artista.