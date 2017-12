Una azafata sorprende a los pasajeros de un vuelo con retraso

Muchos coincidirán en que lo peor de los viajes en avión son las largas esperas en el aeropuerto. Más aún si se tiene previsto que las vacaciones duren poco tiempo, como suele ocurrir en estas fechas navideñas en las que lo normal es viajar para dos o tres días.

Charise Miles, una auxiliar de vuelo de la compañía estadounidense Southwest, tuvo esto en cuenta y decidió hacer algo que provocó los aplausos de los viajeros que esperaban tomar su vuelo, que por cierto, llevaba algo de retraso.

Cuando nadie lo esperaba, Miles cogió el micrófono de la sala de embarque y empezó a cantar I'll Be Home For Christmas. Y se ganó los aplausos, y el agradecimiento, de todos los allí presentes.

Thanks @SouthwestAir for having such magical employees! pic.twitter.com/r9lRro2Te4