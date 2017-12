Confiesa que le gusta más el chico de la mesa de al lado que su cita y comete el mayor error de la historia de 'First Dates'

Lidia, una peluquera madrileña de 22 años, cometió una de las mayores meteduras de pata de la historia de First Dates —de Cuatro— cuando Almudena, la chica que estaba teniendo otra cita en la mesa de al lado, le preguntó qué tal le estaba yendo la cena —aprovechando que sus respectivas citas se habían levantado de la mesa para ir al baño—.

La pregunta de Almudena iba con trampa, ya que el chico que estaba cenando con Lidia en la mesa de al lado y sobre quien había preguntado "qué tal" ERA SU HERMANO.

- Almudena. (Susurro) ¿Bien? - Lidia. (Gesto de así así) - Almudena. ¿Y eso?

El gesto se le torció entonces a Almudena, quien no pudo resistirse y se levantó para preguntar a Lidia por qué no terminaba de convencerle su cita que, por supuesto, Lidia no sabía que era su hermano.

La reacción de Lidia en ese momento se podría encuadrar entre los mayores despropósitos que se recuerdan. Si había cien opciones, Lidia eligió la peor sin duda. Lidia no sólo había mostrado cierto descontento con el hermano de Almudena, sino que encima le dijo a ésta que a ella, quien le gustaba, era la cita de la propia Almudena.

- Lidia. Me gusta más físicamente el tuyo. - Almudena. ¿Sí? ¿Y eso?

Frente a la cámara, Almudena se mostró menos diplomática: "A ver, para empezar es mi cita, no te metas. Eso te lo pido por favor. Si es mi cita es mi cita. Y luego encima estás rechazando a mi hermano, que es monillo, hacían buena pareja. Será que no hay restaurantes y citas", defendió indignada Almudena.

Pese al catastrófico inicio, la cosa entre Raúl y Lidia no terminó mal:

