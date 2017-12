¿De qué colores ves este armario? El nuevo desafío viral

Tras el caso de las zapatillas de deporte y del famoso vestido de la discordia, el eterno debate sobre colores se ha reanudado en internet. La foto de un armario​​​​​​ publicada en Reddit el 18 de diciembre ha vuelto a inquietar a los internautas: ¿de qué colores está pintado?

Rosa y blanco, gris y azul o incluso negro y dorado para los más imaginativos son algunas de las respuestas que se ha encontrado el usuario Agamiegamer. La fotografía, compartida también en Imgur, lleva más de 5.000 visualizaciones en unos días.

Entre los comentarios que debaten sobre los verdaderos colores del mueble, uno señala la respuesta correcta. El propio autor de la publicación ha asegurado, después de ocho días de dudas, que el armario está pintado de gris y azul.

Si te parecía de color rosa y blanco, no estás solo, viendo la cantidad de comentarios que señalaban esos colores en Reddit. En esta foto puedes apreciar mejor los colores originales.

Este artículo fue originalmente publicado en la edición francesa del 'HuffPost' y ha sido traducido del francés.