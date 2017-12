Esta chica hace una confesión sexual a su pareja en 'First Dates' y él responde con esta barbaridad

Todo parecía ir bien en la cita entre Margot y Randy en First Dates. La joven de Tarragona, de 21 años, acudía por segunda vez al programa de citas de Cuatro y se sintió a gusto con Randy, salmantino de 27 años.

La cena iba tan bien que llegó el momento de las confesiones sexuales. Margot se lanzó y, tras recordar el pésimo momento que vivió con su primera cita en First Dates, le reveló a su pareja que su vida sexual no había sido brillante.

"No he tenido mucha suerte. Sólo dos veces. Con un chico hasta me eché a llorar, porque me sentí querida por primera vez, que estaba allí. Y la segunda fue la primera vez que tuve un orgasmo".

Haciendo gala de una empatía antológica, a Randy sólo le ocurrió apostillar: "Madre mía, hija, no te removieron bien el puchero".

La reacción de Randy no ha pasado desapercibida en redes, donde se han multiplicado los comentarios:

Frase de dia : "Pues no te menearon bien el puchero" #firstdates518 — xquinonero (@Aldheraan) 27 de diciembre de 2017

Cuando me diga mi Madre que hoy comemos puchero ya no será igual Cuñaaooooo #firstdates518 — Antonio aka El Peito (@el_peito) 27 de diciembre de 2017

Cuando alguna diga que hace comidas de puchero no lo volveremos a ver de la misma manera.#FirstDates518 — Androyos (@androyoss) 27 de diciembre de 2017

La pareja pasó al reservado y allí incluso llegaron a besarse. Margot mostró su disposición a una segunda cita pero Randy se negó. "Salud y Rock and Roll", se despidieron.