La desgarradora reflexión de Carme Chaparro sobre la chica asesinada por su novio al estrellar el coche

Carme Chaparro ha compartido este miércoles una desgarradora reflexión sobre uno de los últimos casos de violencia machista registrados este 2017: el de una joven de 20 años que fue supuestamente secuestrada por su expareja y asesinada cuando el individuo estrelló el coche en el que viajaban contra una gasolinera en Benicásim (Castellón).

La escritora y presentadora ha compartido una imagen de la chica junto a su presunto asesino, acompañada de un durísimo y contundente mensaje sobre nuestro fracaso como sociedad:

"Tenía 20 años ¿Os imagináis cómo vivía esa chica? El pánico cada segundo de su vida. Y no la hemos protegido. Es #Terrorismomachista y deberíamos exigir que su apología (cualquier apología del machismo) sea considerada como la apología del terrorismo", reclama Chaparro.

Su reflexión ha causado mucho impacto entre sus seguidores, que se han sumado a su dolor y a su reclamación:

