La llegada de extranjeros a España vuelve a niveles de 2008

La llegada de extranjeros a España supera la crisis y vuelve a alcanzar niveles de 2008. Es lo que ha desvelado este mes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha hecho públicos los datos de población del primer semestre de este año. El dato denota una confianza parcialmente recobrada y sirve, además, para equilibrar la balanza, cuando se siguen muriendo más españoles de los que nacen.

Según los datos del INE, el saldo migratorio positivo en el primer semestre de 2017 de 52.926 personas compensa un saldo vegetativo negativo de 31.905 personas -más defunciones que nacimientos- registrado en el mismo periodo. En esta primera mitad de año llegaron a España 237.115 personas procedentes del extranjero, un flujo insólito en 10 años.

Así, la población residente en España se situó en los 46.549.045 habitantes, lo que supuso un aumento de 21.021 personas respecto a comienzos de año (un 0,21% más respecto al semestre anterior), un dato que consolida el crecimiento de la población iniciado en el segundo semestre de 2016 (+0,09%), pese a la baja natalidad y el ritmo de defunciones entre la población residente.

El demógrafo del INE Antonio Argüeso, citado por Europa Press, explica que que el crecimiento poblacional no es tan grande "porque el saldo vegetativo ha sido muy negativo". Sin embargo, el saldo migratorio "se va acelerando" con la llegada de población extranjera (237.115) y una emigración con destino al extranjero que se mantiene "bastante estable" (184.189 personas).

Las llegadas de personas procedentes del extranjero en el primer semestre de 2017 son "prácticamente comparables" a los datos del segundo semestre de 2008, en el que entraron 270.000 personas en España, "el último dato de migración fuerte" y el mayor de la serie histórica. En total, 237.115 personas procedentes del extranjero establecieron en este semestre su residencia en España -lo que supone un crecimiento del 4,1% más respecto del semestre anterior- y 184.189 abandonaron el país, un 14,8% más.

De este modo, el saldo migratorio es positivo (entraron 52.926 personas más de las que se marcharon) aunque este dato es un 21,4% menor que en el semestre anterior (67.323 personas), de forma que se está produciendo cierta desaceleración en línea con la tendencia iniciada a mediados de 2015, tal y como explica el INE.

MARIO Y SU CAMINO DE IDA Y VUELTA

Mario Cuéllar es de Bolivia, tiene 43 años y se ha convertido en uno de esos extranjeros que han agrandado la población española este año. En su caso, es la segunda vez que viene, después de trabajar aquí durante tres años, entre 2006 y 2008, y de marcharse por el cierre de la empresa de construcción en la que trabajaba en Córdoba. "Fue de las primeras en caer con la crisis", explica. En su caso, el ansia por volver a su tierra estaba clara, porque allí había dejado a su familia -esposa, dos hijos, madre-, a la que enviaba cada mes el máximo de su salario. "Intenté trabajar en otras empresas, pero no me salieron más que trabajos cortos, de pocas semanas, haciendo suplencias. Así no podía seguir", relata. Con "pena" decidió regresar. En este tiempo no le ha ido mal: ha trabajado en su ciudad, Oruro, en el mantenimiento de un parque natural y de camarero de bodas. "Yo quería regresar, porque lo que hago aquí en un año me vale para tres en mi país. Además, mis dos hijos empiezan a tener edad de colegio y quiero que se formen aquí. Tengo amigos y muchos paisanos, pero no he dado el paso hasta estar muy seguro de que había trabajo", indica. Al final, la mediación de un antiguo compañero de andamio le ha servido para regresar, en este caso, a Valencia. "Ya tengo apartamento y cuando llegue el verano traeré a mi familia. España me ha acogido bien y me dará estabilidad. He encontrado la ayuda también de Cruz Roja, que me ha asesorado con los papeles. Lo que quiero es trabajar mucho y tener futuro", concluye.