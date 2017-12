Las canciones de 2017, condensadas en menos de 5 minutos

¿A qué ha sonado este 2017? Para alguno, al ritmo latino de Maluma con su Felices los cuatro o el Me enamoré de Shakira, mientras que otros recordarán este año por temas como Shape of You, de Ed Sheeran, o Issues, de Julia Michaels.

Muchas han sido las canciones que nos han acompañado estos 12 meses —y de hecho, puedes votar aquí por tu favorita— pero los youtubers Hermoti y Patricia Aguilar se han encargado de condensarlas en menos de cinco minutos.

Su mashup (un collage musical), que compartieron el 25 de diciembre, aglutina una treintena de temazos. Desde entonces suma más de 115.000 reproducciones y ha sido compartido más de 2.000 veces.

No es el primer vídeo de Hermoti, quien ha participado en Tu cara no me suena todavía (Antena 3), que se convierte en viral. En marzo colgó una aclamada versión de Despacito junto al youtuber Keunam con 20 voces de famosos.