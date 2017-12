Tabarnia existe. Al menos en las redes, donde cientos de personas están derrochando imaginación y humor para darle forma a este territorio catalán ficticio que, según sus defensores, busca independizarse de la Cataluña independentista. ¿Asistimos al nacimiento de la comunidad autónoma número 18?

Esta región imaginaria creada por la plataforma Barcelona is not Catalonia comprende la franja de territorio que va de Barcelona a Tarragona, que agrupa los municipios en los que los partidos contrarios a la independencia de Cataluña han obtenido más apoyos tras las elecciones del 21-D. Ya hay quien se identifica como tabarnés o tabarnesa, gentilicio de nuevo cuño cuya idoneidad ha sido consultada a la RAE:

Esta franja catalana sería, según algunos de sus defensores, una entidad mucho más antigua de lo que se pensaba, en la que nacieron los antepasados del mísmisimo Felipe VI:

No podía faltar una selección de fútbol tabarnesa, que ya tiene alineación y camiseta:

El fenómeno Tabarnia ha hecho que más de uno recuerde la intervención de la política independentista Pilar Rahola en un programa de televisión en el que un joven aranés usaba los mismos argumentos que los secesionistas catalanes para defender la independencia del Valle de Arán de Cataluña, lo que llevó a Rahola a acabar empleando los mismos razonamientos que criticaba:

La reacción de algunos a lo de Tabarnia me recuerda a aquella conversación entre Rahola y un aranés sobre el derecho de autodeterminación de Vall d'Aran. Es todo muy divertido https://t.co/IyCJnHvDGq

Tabarnia no está libre de amenazas exteriores, según el imaginario tabarnés. Gabriel Rufián, que escribió algunos tuits sobre Tabarnia, ha sido mencionado como una de ellas:

Como toda comunidad autónoma, los impulsores de Tabarnia ya han diseñado su propia enseña, una mezcla de las banderas de Tarragona y Barcelona que, según se comenta, ya ondea en algún balcón:

Entre los defensores de Tabarnia, sin embargo, no hay consenso sobre si la incipiente región imaginaria debería constituirse como comunidad autónoma o república independiente. Es por ello que ya hay quien ha propuesto un referéndum:

El maremágnum de tuits sobre Tabarnia es inacabable:

Increíble el apoyo al pueblo de Tabarnia desde el Ayuntamiento de Bilbao. Ahora mismo, en directo. No lo veréis en las teles fascistas #LaForcaDeLaGent #HelpTabarnia pic.twitter.com/3V5hJsHBrV

Acabo de subir en un taxi. Cuando se ha enterado de que era tabarnés, me ha dicho que me regalaba la carrera y me ha puesto "Como Camarón" en el Spoty. Luego hemos recordado la Ceremonia de Barcelona 92 y hemos llorado juntos, cogidos de la mano. Tabàrnia és gran, amics.