Seis cosas que NO hacen quienes saben buscar empleo

No tiene nada de malo disfrutar de una bebida alcohólica si eres mayor de edad, pero muchos empresarios rechazan a los candidatos que publican demasiadas cosas que tengan que ver con el alcohol o las drogas, asegura Patrick Ambron, director general y cofundador de BrandYourself, una empresa digital de gestión de la reputación.

El 70% de los empleadores echaron un vistazo en las redes sociales a sus candidatos en 2017, según el último estudio del portal de empleo Career Builder, y más de la mitad de ellos dijeron que descartarían a un candidato interesante si vieran algo que no fuera de su agrado en Instagram, Facebook o Twitter.

2. No suben contenido inadecuado... ni se quedan sin subir absolutamente nada

Mantén bien guardado el dedo corazón. Una regla muy sencilla es: no publiques nada que no querrías que vieran tu abuela ni tus hijos. Es mejor pecar de precavidos. Pero ahí está la trampa: conviene que publiques algo. El estudio anterior de Career Builder descubrió que el 60% de los encargados de las contrataciones no le harían una entrevista de trabajo a un candidato que carece de presencia en las redes sociales.

Dicho de otra manera: estar ausente en las redes es ya oficialmente una bandera roja.

Y, para terminar de liarte, hay que tener en cuenta que tampoco están interesados en las personas que publican todo lo que se les viene a la mente. Una de las facetas de un buen profesional es saber comunicar en su justa medida y ser consciente de lo que no conviene dar a conocer. Compartir demasiada información puede provocar que los empleadores se preocupen por si ese candidato difundirá información confidencial o si hablará de forma inapropiada a los clientes.

3. No hacen comentarios discriminatorios en relación con la raza, el sexo o la religión

Algunas personas conciben las redes sociales como si fueran una conversación privada con sus amigos, en un grupo en el que todo el mundo conoce su forma de pensar, su forma de hablar, su tipo de sentido del humor, un espacio donde les comprenden. Y no es una concepción muy sensata.

El mundo volátil y viral de hoy en día se asegura de demostrarte que tu madre tenía razón cuando te decía que no abrieras la boca si no tenías nada bueno que decir. Un tercio de los empleadores han rechazado candidatos por publicar comentarios sexistas, homófobos o intolerantes en otros temas.

Aquí sirve de ejemplo el caso de Justine Sacco, que tiró su carrera profesional a la basura con solo unos tuits. Esta importante directiva de relaciones públicas perdió su trabajo por publicar varios tuits racistas y desconsiderados que posteriormente dijo que simplemente eran comentarios con intención satírica. La moraleja: todo el mundo puede ver tus redes sociales, no solo tus amigos más cercanos, así que actúa en consecuencia.