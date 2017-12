Aunque Despacito haya sido el tema más repetido este 2017 —y parte de 2016— no ha conseguido ser elegida la mejor canción del año según nuestros lectores. Shape of you de Ed Sheeran se ha alzado como la favorita del año que acaba para los lectores de El HuffPost con 338 votos.

La encuesta, publicada el pasado miércoles y que cuenta con cerca de 1.200 votos, coloca la canción del último álbum de Sheeran, Divide (2007), en lo más alto del ranking, seguida de La puerta violeta de Rozalén y Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Shape of you ha sido también la canción más reproducida del año en Spotify. Y, no solo eso, también de la historia de la plataforma en streaming con 1.500 millones de escuchas, superando las 885 millones de One Dance de Drake. El tema también ha sido elegido como el más popular del año, según la lista Billboard Hot 100, a pesar de que Despacito, tercera en nuestro top, se mantuviese 16 semanas en el número uno, frente a las 12 de Shape of you.

El top cinco de mejores canciones de 2017 según nuestros lectores lo completan el polémico éxito de Becky G. y Bad Bunny, Mayores, y Thunder, el último hit de los estadounidenses Imagine Dragons. Más abajo, con menos de 100 votos, se encuentran La Llamada, de Leiva, New Rules, de Dua Lipa, o Te lo digo a ti, de Vetusta Morla.

Repasa aquí la lista completa:

