Este miércoles, el Gobierno ha convocado una reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad para impulsar el Pacto contra la Violencia de Género. Una reunión que se produce en medio de unas navidades marcadas por la violencia machista en las que, durante la última semana, han sido asesinadas dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

La reunión, que se celebrará al mediodía en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, será presidida por la titular de ese departamento, Dolors Montserrat, y están convocadas todas las comunidades autónomas, representantes de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) y del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

Según han explicado a Efe fuentes de Sanidad, en la reunión se presenta para su aprobación el documento redactado por el Gobierno con los informes del Congreso de los Diputados y del Senado, que recibieron el apoyo mayoritario de ambas cámaras para su activación en un plazo de cinco años y con un presupuesto de 1.000 millones de euros.

Además, el Ejecutivo ha incorporado en ese documento las observaciones del grupo de trabajo creado para arrancar el pacto con las CCAA, Ayuntamientos y organizaciones sociales, que ha mantenido distintas reuniones para elaborar, entre otras cuestiones, una hoja de ruta y el impacto presupuestario de las distintas medidas.

Las fuentes han indicado que el encuentro de la sectorial debe recoger el acuerdo sobre cómo ejecutar las medidas con las administraciones autonómicas y locales y las entidades del Tercer Sector vinculadas al área de igualdad. En concreto, se deben fijar las primeras medidas que podrían arrancar de forma inmediata en relación con la lucha contra el maltrato, así como la tramitación de las reformas legales que se plantean en el pacto.

ASESINADA DESPUÉS DE DENUNCIAR DOS VECES EN BARCELONA

Esta reunión se produce tan solo unos días después de que una mujer de 30 años fuese asesinada presuntamente por su pareja en Sant Adrià de Besós (Barcelona). Ella había presentado dos denuncias contra él por maltrato, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Sin embargo, la víctima "no quiso continuar" con ninguna de las do denuncias y la Fiscalía "no solicitó" ninguna medida cautelar, por lo que "no había nada acordado", según el TSJC.

El cadáver, que presentaba fuertes signos de violencia, fue hallado en un descampado de la localidad, cerca de las vías del tren. Los Mossos d'Esquadra han detenido a su pareja, un hombre de 34 años.

ASESINADA CON ORDEN DE ALEJAMIENTO EN BENICÀSSIM

Andrea, de 20 años, resultó muerta en un choque con el vehículo en el que circulaba con su expareja en Benicàssim (Castellón). Ella le había denunciado días antes y el hombre, de 28 años, tenía una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse por cualquier vía.

Desde el TSJ señalan que la joven había denunciado al hombre días atrás. A raíz de esa denuncia, el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Vila-real impuso al presunto agresor la prohibición de acercarse a la mujer a menos de 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier vía.

El pasado fin de semana trascendió que la Policía Nacional investigaba como un presunto caso de violencia machista el choque mortal. Este cuerpo de seguridad ha recogido diversos testimonios que aseguran que el varón obligó a la fuerza a la chica a entrar en el coche, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press. Además, había sido denunciado por un familiar de la fallecida por intentar atropellarla.

El siniestro se produjo a primera hora del pasado sábado, al impactar el coche en el que viajaba la pareja contra una estación de servicio en la carretera. El turismo se prendió fuego y fallecieron en el acto tanto los dos jóvenes como el perro que llevaban en el coche.

DETENIDO POR ABANDONAR A SU ESPONA SEMIINCONSCIENTE

Por otro lado, un joven de 27 años fue detenido este martes en Vitoria acusado de amenazar y agredir a su expareja sentimental, a la que sacó a la fuerza del coche en el que se encontraban y dejó abandonada semiinconsciente en el suelo de un lavadero de coches en el Alto de Armentia (Vitoria).

Un ciudadano alertó al 092 de que había encontrado a una mujer en estado semiinconsciente y una patrulla se dirigió al lugar, donde encontró a la mujer muy nerviosa, que relató a los agentes que había tenido una discusión con su expareja en el coche. En un momento dado él la amenazó y la golpeó, para luego sacarla del coche a la fuerza y abandonarla en el suelo.

Los agentes localizaron al presunto agresor y procedieron a su detención. Ya ha pasado a disposición policial.

OTRA AGRESIÓN A SU EXPAREJA

Por otro lado, agentes de Policía Local también han informado de que han detenido un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de violencia de género y de quebrantamiento de condena. El hombre había sido detenido el día anterior por la Ertzaintza por un hecho similar.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 10.30 horas de este pasado lunes, en la zona de Desamparadas, cuando un agente fuera de servicio solicitó apoyo de una patrulla uniformada porque tenía retenido a un hombre por agredir a su expareja.

Tras entrevistarse con el presunto agresor y la víctima, los agentes comprobaron que tenía en vigor una orden de prohibición de acercamiento a la mujer. Ante esta situación, la patrulla procedió a su detención.

AGREDE A UNA MUJER EMBARAZADA

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este martes en Valencia a un hombre de 63 años acusado de golpear y empujar "violentamente" a su esposa y a la hija de esta, embarazada de seis meses, a la que propinó "fuertes empujones".

Según ha informado hoy la Policía en un comunicado, el suceso se produjo el día de Navidad, cuando sobre las tres y media de la tarde los agentes fueron alertados de que en un domicilio del distrito de Trànsits había al parecer un hombre que estaba golpeando a su mujer.

Al llegar al domicilio, se encontraron a la mujer "muy nerviosa y asustada", con erosiones en cuello y pecho y enrojecimiento a la altura de la oreja izquierda. Les explicó que el marido la había agredido con fuertes empujones, además de insultarla y golpearla. Los agentes averiguaron que el sospechoso habría agredido también a la hija de la mujer, embarazada de seis meses, a la que llegó a "empujar fuertemente" contra un mueble de la vivienda, si bien finalmente ninguna de las dos precisó de asistencia sanitaria.

Los policías accedieron al interior de la casa, donde el sospechoso les recibió con una actitud "violenta y desafiante" y llegó a lanzar puñetazos y patadas a los agentes, quienes necesitaron asistencia sanitaria y varias de cuyas pertenencias resultaron dañadas durante la intervención, según la misma fuente. El hombre, de origen búlgaro y sin antecedentes policiales, fue detenido como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agente de la autoridad, y ha pasado ya a disposición judicial.

DETENIDO POR INTENTAR ESTRANGULAR A SU ESPOSA

Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido el pasado sábado a un hombre de 58 años acusado de un delito de violencia de género tras haber intentado ahogar con una manta a su esposa y estrangularla.

El suceso, según inform la Policía, ocurrió el pasado sábado sobre las 2.30 horas cuando unos agentes que patrullaban por la avenida de Blasco Ibáñez escucharon fuertes gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el balcón de una vivienda de la citada vía.

Los policías pudieron comprobar que la mujer estaba aferrada a los barrotes del balcón y fueron rápidamente en su ayuda. Cuando pudieron llegar al rellano de donde procedían los gritos, un hombre les abrió la puerta y los agentes pudieron comprobar que la casa estaba revuelta con objetos rotos por el suelo, además de que se seguían escuchando llamadas de auxilio desde el interior.

Los policías accedieron a la vivienda y allí encontraron a la mujer, quien pudo explicarles que su marido había tratado de ahogarla con una manta y estrangularla, según las mismas fuentes. Por estos motivos, los agentes detuvieron al hombre y a trasladarlo a la Inspección Central de Guardia.

QUEBRANTA LA ORDEN DE ALEJAMIENTO Y AGREDE A SU EXPAREJA DELANTE DE SUS HIJOS

Además, la Policía Local de Lepe (Huelva) ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y violencia de género hacia su expareja.

La detención se ha producido la noche de este martes después de que supuestamente quebrantara la orden de alejamiento que tenía de su expareja, a la cual supuestamente "también agredió en presencia de sus hijos menores".

La voz de alarma la dio un familiar de la mujer que, al llamarla por teléfono, escuchó los gritos y lamentos de ella, por lo que rápidamente dio el aviso a los servicios de emergencias para que la auxiliaran. Así, a la llegada de la patrulla de la Policía Local de Lepe, el presunto autor reconoció los hechos, por lo que fue inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial.