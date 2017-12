Las Campos han vuelto con fuerza a Telecinco. El regreso de su reality las ha llevado hasta Nueva York, donde las televisivas madre e hijas subieron al Empire State, comieron perritos calientes y fueron de compras.

Una de las paradas de su viaje fue Chinatown, donde Terelu Campos y Carmen Borrego viajaron en metro en busca de un mercadillo clandestino. Allí compraron varios bolsos falsificados de Gucci y de Louis Vuitton. Puedes ver el momento aquí.

Y por fin se descubre el motivo de su visita a Chinatown: ¡comprar bolsos de imitación! #LasCamposNY — LAS CAMPOS (@lascampostv) 27 de diciembre de 2017

"Yo no puedo defender las imitaciones porque me parecen una faena hacia las marcas", reconocía después ante la cámara Carmen Borrego. "Pero bueno, si de vez en cuando te compras una imitación tampoco cometes ningún delito", añadió. "Yo cuando he podido tener un Chanel lo he tenido y cuando no lo he podido tener, no lo he tenido y no me ha pasado nada", apuntó su hermana.

A algunos espectadores les llamó mucho la atención que se mostrara esta escena y compartieron sus críticas a través de Twitter: