La misteriosa publicación de Cristina Pedroche antes de las Campanadas

Creo que con esto de las #PedrocheCampanadas me estoy obsesionando... 🤯🤪🤪🤪🤪 #quedan3días 😱

A post shared by cristipedroche (@cristipedroche) on Dec 28, 2017 at 4:12am PST En el muro también se puede ver un recorte de una noticia titulada "Cristina Pedroche da la espalda a las críticas a su vestido de Nochevieja", algún tuit que hace referencia a lo mismo y bocetos de vestidos.