12 canciones dedicadas a Fin de Año

El Fin de Año es un tema recurrente para componer. Si no que se lo digan al más que manido Un año más, de Mecano, que se repite hasta aburrir cada Nochevieja. Sin embargo, los hermanos Cano no son los únicos que decidieron despedir el año escribiendo una canción: otros muchos como Amaral, Vetusta Morla, Shinova e incluso Frank Sinatra quisieron balance del año que acababa o hablar de la resaca de lo que depara el cambio de año.

Repasamos aquí 12 canciones nacionales e internacionales que, más directamente o menos, hacen referencia a esta festividad.

El día de año nuevo - Amaral

"Como un niño que ha encontrado un amigo. Caen estrellas para celebrar el día de año nuevo".

Esta tema del disco Una pequeña parte del mundo es toda una oda al día 1 de enero. La letra cuenta cómo en las calles vacías de la mañana del primer día del año se produce un flechazo.

Doce meses - Shinova

"Serpentinas sobre los cabellos, cohetes alumbrando el cielo y un disparo de champán a la de tres".

Esta canción del conjunto vizcaíno se encarga de repasar todo el año, tal y como indica su nombre. Comienza repasando la fiesta de Nochevieja hasta llegar de nuevo al mes de diciembre.

It was a very good year - Frank Sinatra

"I think of my life as vintage wine from fine old kegs, from the brim to the dregs. It poured sweet and clear, it was a very good year".

Pienso en mi vida como en los vinos añejos, de los buenos barriles viejos, del borde al final. Se vio dulce y claro que fue un buen año.

La Voz también hizo su peculiar resumen del año. Sinatra repasa desde su adolescencia hasta su vejez varios años de su vida, la que compara con el invierno del año que acaba.

Un año más - Tote King

"Se ha acabado si has llegao al final ganaste el juego, pero momentáneamente porque empieza el nuevo, y no termina hasta que pierdes, la energía, tus colores, alegrías, desengaños, amores, desamores, un año más..."

El rapero sevillano también recuerda mes por mes el ejercicio que acaba, haciendo una mención especial a la Nochevieja y la fugacidad de la misma.

El primer día del año - El puchero del Hortelano

"El primer día del año no es un día especial, el primer día del año, es otro día cualquiera. Los pájaros se acostaron ayer a la misma hora, hoy trinan con puntualidad, la liebre, el gato, la cabra. Todos desconocen que hoy es el primer día del año, no les importa. Aunque di más besos ayer que en todo el mes, aunque bailé cosas que hoy no entendería, aunque ayer todos me querían..."

Para el grupo de Miguel Arco y compañía, el día de Año Nuevo no tiene nada de especial y, para hacer gala de esta normalidad componen una canción en la que también recuerdan la noche del 31 y esas cosas de las que nos solemos arrepentir

Hecho con tus sueños - Funambulista

"Doce campanas volver a empezar, la mesa puesta, el corazón sincero".

Aunque este tema es esencialmente navideño y tiene validez prácticamente todo el mes de diciembre, podemos encontrar una referencia directa a las campanadas de fin de año.

Brand new day - Sting

"We're starting up a brand new day. Turn the clock all the way back I wonder if she'll take me back. I'm thinking in a brand new way"

Estamos empezando un nuevo día, retrocede el reloj y espera que ella me devuelva al pasado. Estoy pensando de otra manera.

Pensábamos que Sting le había cantado prácticamente a todo y es cierto. Gordon Summers aprovecha el comienzo del año —y de siglo— para cantarle al inicio de una nueva vida, llena de amor y nuevos propósitos.

The New Year - Death Cab for Cutie

"So this is the new year and I have no resolutions for self assigned penance, for problems with easy solutions. So everybody put your best suit or dress on, let's make believe that we are wealthy for just this once"

Así que llega el año nuevo y no tengo soluciones ni para mi pena autoasignada, ni para mis problemas con soluciones fáciles. Así que que todo el mundo se ponga su mejor traje y vamos a fingir que somos ricos solo por una vez.

Aunque para ellos la Nochevieja no tiene nada más que pretensiones y gente bien vestida, la banda estadounidense también quiso hacer una canción dedicada al fin de año.

New year's day - U2

"All is quiet on new year's day, a world in white gets underway. I want to be with you, be with you night and day. Nothing changes on new year's day".

Todo está tranquilo el día de año nuevo, un mundo en blanco se queda por el camino. Quiero estar contigo día y noche. Nada cambia el día de año nuevo.

Bono y compañía decidieron también hacerle una canción dedicada al año nuevo. Aunque aparentemente este tema hable del típico amor de Nochevieja, en realidad está dedicada a Lech Walesa, el líder del movimiento de solidaridad polaco, en aquel momento encarcelado. Los irlandeses imaginan una historia de amor entre él y su mujer Danuta Golos.

Año nuevo - Vetusta Morla

"Con vivos, muertos, brindando juntos por un año más, un año menos".

Al contrario del tono optimista que pueda tener la fiesta de Nochevieja, esta canción incluida dentro del disco debut de Vetusta Morla aborda el año nuevo bajo la reflexión: "Un año más, un año menos".

Mi primer día - Los Aslándticos

"To' lo que tenía que dejar, hoy lo voy a dejar para siempre. Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente para llevar bien alta la frente, hoy voy a terminar lo que tenía pendiente".

El grupo de Bueno Rodríguez y compañía dedicó una canción a una de las cosas más comunes el día 1 de enero: los buenos propósitos.

Bonus track: Un año más - Mecano

Archiconocida por todos, no podíamos dejar pasar la típica canción de cada Nochevieja de Ana Torroja y los hermanos Cano...