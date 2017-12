El detalle de este posado sexy de Paco León que ha causado impresión en redes

NurPhoto via Getty Images

A Paco León no le duelen prendas en Instagram. El actor y director ya ha publicado varias fotos en las que aparece desnudo, pero no ha sido ése el registro que ha elegido para su última publicación, que ya tiene más de 37.413 'me gusta'.

León ha optado por un posado en blanco y negro en el que solo porta, por lo que se ve, un batín y un cigarro.

Lo sugerente de la imagen es innegable, pero hay un detalle que ha llamado muchísimo la atención en redes. No, no es lo que estás pensando:

ole ahí, esas piernas! gabstervl

Piernacas. Que envidia, cero celulitis... Besos gloriacordobacanarias

