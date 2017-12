Aitana es una de las concursantes más jóvenes de Operación Triunfo 2017 y también una de las más queridas por los fans y por sus compañeros dentro de la Academia. Pero tiene, al parecer, un problema: su adicción al dulce.

Ese asunto se ha convertido este viernes en un problema dentro de la casa en la que viven los concursantes del programa de TVE, porque Aitana ha montado en cólera cuando sus compañeros le han hecho el enésimo reproche por su fijación con el azúcar.

Como se ve en el vídeo, la concursante se ha enfadado cuando varios de sus compañeros le han anunciado su voluntad de vigilar lo que come: "Tío, yo no fumo, no hago nada. ¿Porque sea adicta a la comida pasa alguna cosa? Sois unos pesaos de verdad".

Aitana ha acompañado las palabras de un gesto con la mano mientras se marchaba a la cocina. Miriam ha contestado a su comentario: "No es porque seas adicta a la comida, es porque eres adicta a cosas que no te hacen bien. Esas cucharadas de azúcar que te echas..."

Aitana, desde la cocina, donde estaba sirviéndose más, le ha interrumpido tajante: "Pero si vosotros os tomáis cinco infusiones al día y eso tiene más miel que la que yo me tomo en toda una semana".