Silvia Abascal ha hecho este viernes en Instagram una publicación poco habitual. La actriz ha compartido la captura de pantalla de un mensaje navideño en Facebook supuestamente publicado por ella.

Dicho mensaje desea "paz y amor" a todos sus seguidores, asegura que intenta "contestar a todos los mensajes" que le llegan y manda un recuerdo a todas aquellas personas que "lo están pasando mal". El texto que acompaña a la publicación, sin embargo, deja claro que ella no es la autora de esas palabras.

"A SILVIA ABASCAL de Facebook", escribe la actriz, "pedirte por favor no pidas en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueven entre el fan y la suplantación de identidad".

El mensaje ha concitado el aplauso de muchos de sus seguidores, que le han mostrado su apoyo:

Silvia haz que a este usurpador/a pague con creces y hasta el final su delito causandote graves y no se si irreparables daños personales y profesionales.No se juega así con ningún ser humano y menos con la gran mujer e interprete que tu eres davidhercemunoz

Vaya tela con algun@s!! Que vida tan aburrida deben tener. cintitl