Siete tipos de personas tóxicas de las que debes alejarte en 2018

El año nuevo es una oportunidad para deshacerse de las personas tóxicas de tu entorno que no son más que una carga.

Puede que, a veces, estas personas no sean conscientes de lo que están haciendo. Y aquellas personas que sí lo hacen a propósito quizá no se preocupen por el daño que te están causando. Stemen recomienda evitar el contacto con estas personas hasta que sean capaces de responsabilizarse por completo de su comportamiento.

"A no ser que satisfacer tus necesidades les beneficie de alguna manera, una persona de este tipo pondrá lo mínimo de su parte, lo justo para asegurarse de que no vas a dejarle de lado en el futuro, señala el psicólogo Ryan Kelly .

Si alguno de tus seres queridos adopta comportamientos imprudentes o tiene problemas con algún tipo de adicción y se niega a buscar ayuda, quizás deberías replantearte tu relación con él.

Esa persona está fuera de control y te está arrastrando por el mismo camino. Si dejas que se aproveche de ti, te falte al respeto o te utilice, no la estás ayudando para nada, es más, la estás autorizando a hacerlo y debes parar, cuenta al HuffPost Tina B. Tessina, autora del libro It Ends With You: Grow Up and Out of Dysfunction.

"Deja de intentar arreglar sus problemas, no le prestes dinero si sabes que no te lo va a devolver. Deja de sentir culpa y miedo a que se hagan daño a sí mismos. Acabarán haciéndolo y tú no puedes impedirlo".

Tessina recomienda mantener la distancia hasta que esa persona se comprometa a recuperarse. Por supuesto, puedes ayudarles a encontrar un terapeuta o un grupo de apoyo, pero recuerda que no eres el responsable de que cambien su comportamiento.

4. El amigo con el que ya no tienes nada que ver