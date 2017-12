Así se conocieron Amaia y Alfred de 'Operación Triunfo 2017'

Amaia de España y Alfred se han convertido en dos de los concursantes más queridos de Operación Triunfo 2017. Los dos triunfitos saltaron a la fama tras su brillante interpretación de City of Stars, el tema principal de La La Land.

Dentro de la Academia solo quedan 10 concursantes de los 16 que entraron hace dos meses, lo que hace que los que quedan tengan más intimidad y más tiempo para conversar.

En una de esas famosas charlas de sofá Alfred y Amaia contaron a Agoney y a Cepeda cómo se conocieron.

"En Tuenti", respondió en tono de humor Alfred.

"¿En el casting de OT? ¿De antes?", quiso saber Agoney.

"En el médico", volvió a responder Alfred.

Amaia, como siempre, puso un poco de cordura: "Nos conocíamos de vista pero no habíamos hablado".

"Yo me acuerdo que él estaba preguntando a todo el mundo: ¿qué vas a cantar en la gala 0?" Y justo me preguntó la última. Le dije Startman, de David Bowie, y me dijo 'uooooo", aseguró Amaia.

La cantante aseguró que Alfred también se fijó en sus pantalones rojos. "¿Tú te acuerdas?", quiso saber ella. "No", dijo él.

"No me gustó, me cayó mal...", aseguró de broma.

Y así fue como surgió Almaia.