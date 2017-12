Cristina Pedroche defiende que su vestido es "superfeminista"

"Mi vestido es superfeminista porque llevándolo defiendo la libertad de la mujer", así ha defendido Cristina Pedroche en una entrevista para El País, su ya famoso y polémico vestido de Fin de Año. Pedroche ha sido la presentadora de las campanadas de Antena 3 durante los últimos tres años y cada Nochevieja, su vestido se ha convertido en el protagonista de miles de conversaciones privadas y públicas.

La presentadora de Zapeando reconoció que han creado un evento. "Antes, comías las uvas. Ahora, también criticas el vestido y hay tela que cortar el resto de la noche", afirmó en la entrevista.

Sin embargo, a pesar de las múltiples críticas que le llegan de todas partes, ella tiene clarísimo que su vestido es tan feminista como ella. "Por supuesto que lo es. Mi vestido es superfeminista porque llevándolo defiendo la libertad de la mujer. Me visto como me da la gana. También te digo que si el primer año me hubieran dicho que tenía que ponerme un vestido sin sujetador y con las bragas a la vista, nunca lo hubiera hecho. Yo decido", contó Pedroche a la periodista Luz Sánchez Mellado, con quien tuvo un momento de tensión.

Pedroche aseguró ver a venir a los periodistas de lejos: "Siempre me están buscando las vueltas a ver qué digo. Ya veo el titular antes de que tú lo tengas en mente".

​​​​"¿Sí? ¿Qué titular voy a poner?", preguntó la entrevistadora.

"Pues ya te he dado como 10", respondió Pedroche.

"No crea. Vamos flojitas", sentenció la periodista.

Solo queda ver el modelito con el que Pedroche sorprenderá este año, en las campanadas que presentará junto al chef Alberto Chicote en Antena 3.