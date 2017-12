Y ellos nos dijeron adiós en 2017: Chiquito, Carme, Bimba, Goytisolo...

Bruce Forsyth

GETTY IMAGES

El presentador británico Bruce Forsyth falleció el 18 de agosto de 2017 a los 89 años a causa de una neumonía bronquial.

Reconocido con el Premio Guinness de los récords por tener la carrera más longeva de la pequeña pantalla en su país, pasará a la historia por haber presentado programas como The Generation Game, Play Your Cards Right, The Price Is Right o You Bet!