Amaia enamora a las redes con su versión de 'The House of the Rising Sun'

Amaia lo ha vuelto a hacer.

Una de las aficiones preferidas de la concursante navarra de Operación Triunfo es sentarse al piano y cantar sus canciones favoritas.

En los últimos días nos ha deleitado con varias versiones de Mala Mujer de C. Tangana, pero este lunes, poco antes de ir al ensayo general de la gala de mañana martes, Amaia se ha vuelto a poner al piano para deleitar a sus seguidores con una maravillosa versión de The House of the Rising Sun de The Animals.

