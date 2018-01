Un ginecólogo español triunfa con esta reflexión sobre los partos en casa

Jackie Calleja, ginecólogo que trabaja en Madrid, ha compartido en Twitter un angustioso mensaje después tratar una urgencia tras un parto.

Calleja ha explicado que acababa de atender "una hemorragia obstétrica por atonía uterina" tras el parto y que, "en ese rato", ha "consumido un año de vida". "Para mí ya ha empezado 2019", bromeaba antes de hacer su súplica: "Por favor, no deis a luz en casa. Un parto puede convertirse en una urgencia en minutos".

Sun mensaje se ha convertido en todo un fenómeno viral con más de 1.700 retuits en apenas cuatro horas.

En respuestas a algunos usuarios, Calleja ha explicado que el parto se ha producido a las 14:55 y que se iba "agotado pero feliz" tras haber conseguido salvar la vida de sus pacientes. "Si hubieras sentido el abrazo que me ha dado el marido, entendríais que está agradecido. Y se acordará de este 1 de enero. Y posiblemente de mí. Pero eso es lo de menos", ha afirmado.

Me voy a casa ya. El parto ha sido a las 14.55. Si hubierais sentido el abrazo que me ha dado el marido entenderíais que está agradecido. Y se acordará de este 1 de enero. Y posiblemente de mi. Pero eso es lo de menos. Me voy agotado pero muy feliz. 1 de enero de 2018

Calleja ha explicado que el parto ha sido en el hospital y que si la paciente hubiera estado en casa "no lo estaría contando". "Ni medicación, ni medios, ni banco de sangre, tiempo de traslado... la asistencia especializada de un parto en casa no garantiza resolver una complicación. No se puede prever que el parto es de bajo riesgo", ha agregado.