Rajoy publica esta fotografía y pasa lo que tenía que pasar

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado el año haciendo algo de ejercicio por Pontevedra, donde se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones por las navidades.

El jefe del Ejecutivo ha querido compartir en Twitter su actividad matutina colgando una imagen de él acompañado por su entrenador personal con el siguiente texto: "Caminando bajo la lluvia. Comienza el año. MR".

Un tuit que ha tenido rápida contestación en las redes sociales en forma de montajes y bromas:

🎼I'm fascisting in the rain,🎶

just fascisting in the rain🎶 pic.twitter.com/j3AOq1uDTe